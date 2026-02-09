Батальон "Гатило" взорвал логово врага на Харьковщине: эффектные кадры уничтожения оккупантов

По сообщению военных, во время операции был взорван опорный пункт оккупантов в поселке Каменка.

"Наши дронари провели сложную операцию. Враг пытался спрятаться за толстыми стенами, но для современной украинской беспилотной авиации недосягаемых целей не существует", - прокомментировали удар в Группировке объединенных сил.

Как происходила операция

По информации военных, операция в Каменке не была обычной атакой - это был тщательно спланированный демонтаж вражеского укрытия, чтобы ликвидировать захватчиков даже в самых глубоких тайниках.

Вместо одного попадания, дронари применили комплексную тактику:

Комбинированный удар: для подрыва здания, где скрывался личный состав врага, использовали серию FPV-дронов.

Мощность: на вражеские головы доставили десятки килограммов взрывчатки, что не оставило шансов конструкциям здания.

Отметим, что бойцы батальона "Гатило" уже давно стали ночным ужасом для захватчиков на Харьковском направлении. Еще бы, их специализация - методическое уничтожение укрытий, складов БК и техники в глубоких схронах, при минимальном риске для собственных сил.

Операции батальона демонстрируют современные методы ведения войны, где беспилотные системы становятся важным инструментом для борьбы с оккупантами.

На обнародованных кадрах видно, как после точных попаданий сооружение буквально складывается, превращаясь в братскую могилу для оккупантов.

Почему это важно для фронта

Харьковщина остается зоной активных боевых действий, где контроль над каждым зданием в населенных пунктах как Каменка имеет стратегическое значение. Уничтожение таких "гнезд" с захватчиками: