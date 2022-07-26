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Баскетбольная сборная Украины пополнится еще двумя звездами на матчи отбора к ЧМ-2022

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Вторник 26 июля 2022 15:43
Баскетбольная сборная Украины пополнится еще двумя звездами на матчи отбора к ЧМ-2022 Фото: Владимир Герун поможет сборной Украины в августе (facebook.com/volodymyrgerun)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис пытается собрать сильнейших исполнителей на решающие поединки квалификации к чемпионату мира-2023. В список попали Владимир Герун и Богдан Близнюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Федерация баскетбола Украины подтвердила участие представителей НБА – Михайлюка и Леня – в августовских матчах отбора к ЧМ-2023. Кроме того, функционеры анонсировали возвращение в сборную форварда Близнюка и бигмэна Геруна.

Оба баскетболиста пропустили июльское окно матчей. Первый не смог прибыть в лагерь национальной команды по семейным обстоятельствам, второй – получил травму.

Близнюк в квалификации на Мундиаль сыграл 3 матча и приносил команде в среднем 12 очков, 4,7 подбора и 2,3 передачи за почти 30 минут на паркете. Герун же в отборе еще не играл, но может выйти против Италии и Исландии (24 и 27 августа).

Украинский бигмэн летом вернулся в чемпионат Испании, где будет выступать за "Реал Бетис". 28-летний украинец проведет в Андалусии минимум сезон. В ряды "вердибланкос" он перебрался из турецкого "Бююкчекмедже".

Сборная Украины проведет четыре контрольных матча в августе. Три из них – на товарищеском турнире в Турции, который состоится 10-15 августа. Базой подготовки национальной команды останется Рига.

Баскетбольная сборная Украины пополнится еще двумя звездами на матчи отбора к ЧМ-2022

К слову, баскетбольный "Прометей" оформил переход центрового сборной Чехии Балвина.

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