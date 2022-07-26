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"Прометей" объявил о переходе центрового сборной Чехии

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Днепропетровская область, Вторник 26 июля 2022 09:45
"Прометей" объявил о переходе центрового сборной Чехии Фото: Ондржей Балвин против сборной Боснии (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Прометей" продолжил процесс усиления перед грядущим сезоном. Скамьи гранда пополнил звезда сборной Чехии Ондржей Балвин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний центровой сезон 2022/23 проведет в составе "Прометея". Чех заключил контракт с украинским грандом.

Предыдущий сезон Балвин провел в чемпионате Японии. Там в составе "Гунмы Крэйн Тандерс" он набирал в среднем 10,9 очков и 8,5 подборов за 24 минуты на паркете.

Ранее высоченный (217 см) чешский центровой выступал в Европе. В частности, Балвин защищал цвета "Баварии", "Гран-Канарии", "Бильбао", "Реала Бетиса" и других клубов. В составе сборной Чехии выступал на Олимпиаде в Токио и ЧМ-2019.

Инициатором перехода Балвина, ставшего четвертым подписанным легионером этим летом, был наставник "Прометея" Ронен Гинзбург. Израильтянин знаком с уровнем центрового по совместной работе в чешской национальной команде.

В грядущем сезоне "Прометей" собрался играть в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Домашние матчи Еврокубка и балтийской лиги клуб из Днепропетровской области будет играть в Риге. Также команда должна заявиться в чемпионат Украины.

К слову, баскетбольная сборная Украины объявила список спаррингов перед Евробаскетом-2022.

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