Центровой сборной Украины перебрался в чемпионат Испании
Испанский "Реал Бетис" объявил о подписании бигмена сборной Украины Владимира Геруна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
28-летний украинец проведет в Андалусии минимум сезон. В ряды "вердибланкос" он перебрался из турецкого "Бююкчекмедже".
Герун провел в чемпионате Испании большую часть своей карьеры. Ранее он защищал цвета "Хетафе", "Льейды", "Клавихо", "Барселоны II", "Рио Бреган" и "Уникахи". Именно в Малаге он играл под руководством Луиса Казимиро – нынешнего наставника "Бетиса".
Сезон 2021/22 украинский баскетболист провел в Турции. Там в майке "Бююкчекмедже" он проводил на паркете в среднем 25 минут и набирал 11,9 очок и делал 7,9 подборов. По итогам сезона Герун стал вторым по подборам в лиге.
"Реал Бетис" прошлый сезон в Лиге Эндеса завершил на 13-й строчке. Плеймейкер "зелено-белых" Шеннон Эванс 5 раз стал игроком тура и был признан баскетболистом месяца в мае.
OFICIAL Volodymyr Gerun, primer fichaje del #CoosurBetis para la próxima temporada— Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) July 14, 2022
¡Bienvenido a tu nueva casa, @VolodymyrGerun!
https://t.co/WqUvaaPAXr#LigaEndesa pic.twitter.com/LgL9cgOi9c
К слову, украинская сборная U-20 объявила заявку на чемпионат Европы-2022 в Черногории.
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