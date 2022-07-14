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Центровой сборной Украины перебрался в чемпионат Испании

Новина українською →
Севилья, Четверг 14 июля 2022 18:28
Центровой сборной Украины перебрался в чемпионат Испании Фото: Владимир Герун (facebook.com/volodymyrgerun)
Автор: Антон Федорцив

Испанский "Реал Бетис" объявил о подписании бигмена сборной Украины Владимира Геруна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний украинец проведет в Андалусии минимум сезон. В ряды "вердибланкос" он перебрался из турецкого "Бююкчекмедже".

Герун провел в чемпионате Испании большую часть своей карьеры. Ранее он защищал цвета "Хетафе", "Льейды", "Клавихо", "Барселоны II", "Рио Бреган" и "Уникахи". Именно в Малаге он играл под руководством Луиса Казимиро – нынешнего наставника "Бетиса".

Сезон 2021/22 украинский баскетболист провел в Турции. Там в майке "Бююкчекмедже" он проводил на паркете в среднем 25 минут и набирал 11,9 очок и делал 7,9 подборов. По итогам сезона Герун стал вторым по подборам в лиге.

"Реал Бетис" прошлый сезон в Лиге Эндеса завершил на 13-й строчке. Плеймейкер "зелено-белых" Шеннон Эванс 5 раз стал игроком тура и был признан баскетболистом месяца в мае.

К слову, украинская сборная U-20 объявила заявку на чемпионат Европы-2022 в Черногории.

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