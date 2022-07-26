ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуэт украинцев из НБА сыграет за сборную Украины в отборе к ЧМ-2023 в августе

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 11:55
Дуэт украинцев из НБА сыграет за сборную Украины в отборе к ЧМ-2023 в августе Фото: Святослав Михайлюк против сборной Испании (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В двух августовских поединках квалификации к чемпионату мира-2023 баскетбольная сборная Украины может рассчитывать на защитника Святослава Михайлюка и центрового Алексея Леня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на basket.com.ua.

Украинцы из-за океана должны помочь сборной во втором раунде отбора на Мундиаль. Национальная команда Украины сыграет против сборной Италии 24 августа, а со сборной Исландии встретится 27 августа.

Михайлюк сыграл в июльских матчах квалификации к ЧМ-2023. Защитник "Торонто Рэпторс" провел поединки против сборных Грузии, Северной Македонии и Испании. Михайлюк стал MVP сборной Украины в июле, набирая за почти 24 минуты на паркете в среднем 18,3 очков (плюс 5 подборов и 1,7 перехвата).

В свою очередь Лень будет играть за "сине-желтых" впервые с 2018 года. Тогда он защищал цвета сборной в квалификации к ЧМ-2019. Мог центровой "Сакраменто Кингз" сыграть и в июле, но пропустил цикл матчей из-за проблем со здоровьем.

Сборная Украины проведет четыре контрольных матча в августе. Три из них – на товарищеском турнире в Турции, который состоится 10-15 августа. Базой подготовки национальной команды останется Рига.

К слову, баскетбольный "Прометей" оформил переход центрового сборной Чехии Балвина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Алексей Лень Баскетбол
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались