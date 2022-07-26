Дуэт украинцев из НБА сыграет за сборную Украины в отборе к ЧМ-2023 в августе
В двух августовских поединках квалификации к чемпионату мира-2023 баскетбольная сборная Украины может рассчитывать на защитника Святослава Михайлюка и центрового Алексея Леня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на basket.com.ua.
Украинцы из-за океана должны помочь сборной во втором раунде отбора на Мундиаль. Национальная команда Украины сыграет против сборной Италии 24 августа, а со сборной Исландии встретится 27 августа.
Михайлюк сыграл в июльских матчах квалификации к ЧМ-2023. Защитник "Торонто Рэпторс" провел поединки против сборных Грузии, Северной Македонии и Испании. Михайлюк стал MVP сборной Украины в июле, набирая за почти 24 минуты на паркете в среднем 18,3 очков (плюс 5 подборов и 1,7 перехвата).
В свою очередь Лень будет играть за "сине-желтых" впервые с 2018 года. Тогда он защищал цвета сборной в квалификации к ЧМ-2019. Мог центровой "Сакраменто Кингз" сыграть и в июле, но пропустил цикл матчей из-за проблем со здоровьем.
Сборная Украины проведет четыре контрольных матча в августе. Три из них – на товарищеском турнире в Турции, который состоится 10-15 августа. Базой подготовки национальной команды останется Рига.
К слову, баскетбольный "Прометей" оформил переход центрового сборной Чехии Балвина.
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