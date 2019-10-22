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Лидер Каталонии призвал Испанию начать диалог без условий

Новости » В мире    22.10.2019 - 14:59
Лидер Каталонии призвал Испанию начать диалог без условий
Фото: Ким Торра (flickr.com)

Мадрид призвали начать диалог, где каталонское правительство могло бы защищать право на независимость

Глава регионального правительства Каталонии Ким Торра призвал правительство Испании начать диалог относительно референдума о независимости региона после нескольких дней массовых протестов. Об этом сообщает Reuters.

Торра обратился к исполняющему обязанности премьер-министру Испании Педро Санчесу, где призвал того начать диалог с Каталонией без каких-либо условий.

"Нужно начать диалог без условий, в которых каталонское правительство будет защищать свое право на самоопределение", - сообщил глава Каталонии.

Напомним, ранее Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе. По словам Санчеса, для начала диалога необходимо, чтобы с осуждением массовых акций и беспорядков выступил глава Каталонии Ким Торра.

Также сообщалось, что в результате беспорядков из-за акций протестов Барселоне нанесен ущерб в размере более 2,5 млн евро. При этом, в общую сумму не учтены ремонтные работы покрытий улиц и сверхурочная работа персонала, в частности уборщиков.

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