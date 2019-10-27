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В Барселоне устроили акцию за единство с Испанией

Новости » В мире    27.10.2019 - 15:59
В Барселоне устроили акцию за единство с Испанией
Фото: акции в Барселоне (AFP)

На улицы вышли тысячи человек

В воскресенье, 27 октября, в Барселоне тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение протестов, которые начались после осуждения каталонских сепаратистских лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Vanguardia.

Сообщается, что акцию организовала каталонская организация гражданского общества Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и при содействии укреплению отношений между Каталонии и остальной Испании.

Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, однако пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии "Граждане" и Народной партии. Ультраправые представители партии Vox также примут участие в марше.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов в Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути и потребовали немедленного предоставления независимости Каталонии.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция Испании применила силу, чтобы разогнать участников массовых протестов, которые выступают за независимость Каталонии.

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