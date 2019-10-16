В Барселоне демонстранты поджигают мусор и бросают яйца в полицейских

В центре Барселоны участники акций протеста против приговоров лидерам каталонских сепаратистов поджигают мусорные баки и бросают в полицейских яйца и петарды. Об этом сообщает El Pais

"Группа провокаторов с закрытыми лицами, которые инициируют насильственные действия, замечена полицией в районе скопления людей в районе Ашямпля. Полиция призвала не приближаться к району улиц Майорка, Валенсия и улицы Пау Кларис", - сообщили в полиции Каталонии в Twitter.

Как сообщает СМИ, протестующие разошлись, в центре Барселоны остаются люди, которые намеренно стремятся к столкновениям с полицией. Насильственные действия также происходят в районе Пассейч де Грасиа.

В Ашямпле, на Пасейч де Грасиа, горят десятки мусорных контейнеров. Были подожжены также несколько мотоциклов.

В Таррагоне полиция применила силу к манифестантам и отогнала их от здания полномочного представительства.

В Ллейде говорят, что ситуация вышла из-под контроля. Полиция преследует манифестантов по улицам города. В результате событий десятки людей пострадали.

Напомним, в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.