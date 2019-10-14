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Украинцев предупредили о возможных задержках рейсов в Барселоне

Новости » Общество    14.10.2019 - 21:56
Украинцев предупредили о возможных задержках рейсов в Барселоне
Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/tsunami_dem/)

Также украинцам советуют не посещать центр Барселоны

Украинцам в связи с ухудшением ситуации в Барселоне рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также предупредили о возможных задержках рейсов. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Барселоне на своей странице в Facebook.

Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что международный аэропорт El Prat частично заблокирован манифестантами, возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине.

"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт", - говорится в сообщении.

Также украинкам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

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