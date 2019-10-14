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В Барселоне протестующие заблокировали аэропорт

Новости » Общество    14.10.2019 - 17:35
В Барселоне протестующие заблокировали аэропорт
Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/tsunami_dem/)

Протестующие заблокировали аэропорт "Эль-Прат"

В столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта Эль-Прат после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов. Об этом сообщает La Vanguardia.

Движение "Массовое цунами" в Twitter призвало каталонцев присоединиться к массовой мобилизации.

"Они следуют за потоками людей в направлении аэропорта. Присоединяйтесь к нам, нас должно быть много", - говорится в сообщении движения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет. Еще трое подсудимых были признаны виновными в непослушании, однако не будут заключены. Никто из лидеров сепаратистов не был признан виновным в мятеже, самом серьезном из предъявленных обвинений.

Государственный обвинитель требовал приговорить каталонских сепаратистов до 25 лет лишения свободы и признать их виновными в мятеже и незаконном присвоении государственных средств. Защита объявила, что будет оспаривать решение Верховного суда.

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