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У Барселоні демонстранти підпалюють сміття і кидають яйця в поліцейських

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Демонстрація в центрі Барселони проти вироків лідерам каталонських сепаратистів переросла в масові заворушення

У центрі Барселони учасники акцій протесту проти вироків лідерам каталонських сепаратистів підпалюють сміттєві баки і кидають у поліцейських яйця і петарди. Про це повідомляє El Pais

"Група провокаторів з закритими обличчями, які ініціюють насильницькі дії, помічена поліцією в районі скупчення людей у районі Ашямпля. Поліція закликала не наближатися до району вулиць Майорка, Валенсія і вулиці Пау Кларіс", - повідомили в поліції Каталонії Twitter.

Як повідомляє ЗМІ, протестувальники розійшлися, в центрі Барселони залишаються люди, які навмисно прагнуть сутичок з поліцією. Насильницькі дії також відбуваються в районі Пассейч де Грасіа.

У Ашямпле, на Пасейч де Грасіа, горять десятки сміттєвих контейнерів. Підпалено також кілька мотоциклів.

В Таррагоні поліція застосувала силу до маніфестантів і відігнала їх від будівлі повноважного представництва.

У Ллейде кажуть, що ситуація вийшла з-під контролю. Поліція переслідує маніфестантів вулицями міста. В результаті подій десятки людей постраждали.

Нагадаємо, у столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.

У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.

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