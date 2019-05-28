"Барселона" определилась с кандидатами на замену Вальверде

Каталонская "Барселона" приступила к поиску нового главного тренера на случай ухода из команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, в список приоритетных кандидатов попали четыре специалиста: Рональд Куман (сборная Голландии), Массимилиано Аллегри (экс-тренер "Ювентуса"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери ("Арсенал"). Запасными вариантами в шорт-листе являются Эрик тен Хаг из "Аякса" и свободный агент Лоран Блан.

Отмечается, что в клубе разочарованы поражением "Барселоны" в финале Кубка Испании от "Валенсии" (1:2).

Ранее каталонцы под руководством Вальверде вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив в двухматчевом противостоянии "Ливерпулю" с общим счетом 3:4. Отметим, что после первого матча каталонцы вели 3:0.

В этом сезоне во второй раз под руководством Вальверде "Барселона" выиграла чемпионат Испании. С каталонским коллективом специалист работает с 2017 года.