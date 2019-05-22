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"Барселона" определилась с трансфертными целями на лето

Новости » Спорт    22.05.2019 - 14:04
"Барселона" определилась с трансфертными целями на лето
Фото: Луис Суарес (facebook.com/fcbarcelona)

Каталонцы хотят усилить атакующую линию

"Барселона" намерена серьезно усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Чемпионы Испании не будут ограничиваться подписанием лишь одного форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Клуб планирует купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, а также опытного левого защитника и еще одного центрального нападающего.

Как отмечается, каталонцы считают, что форварду Луису Суаресу нужна альтернатива. Хотя Гризманн и может исполнять роль "девятки", в клубе уверены в необходимости еще одного нападающего. Среди возможных вариантов Родриго из "Валенсии" и Александр Ляказетт из "Арсенала".

Напомним, ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны".

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