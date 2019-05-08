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"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Новости » Спорт    08.05.2019 - 00:07
"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов
Фото: "Ливерпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Невероятный камбэк

"Ливерпуль" на домашнем стадионе "Энфилд" забил четыре безответных мяча "Барселоне" в ответном матче 1/2 финала. 

Счет в игре открыл на 7 минуте нападающий "мерсисайдцев" Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54 минуте преимущество хозяев в счете укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил третий гол. В концовке встречи, на 79 минуте Ориги забил четвертый мяч в поединке. 

Напомним, в первом матче на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне каталонцы разгромили "Ливерпуль" - 3:0.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа совершили невероятный камбэк и вышли в финал Лиги чемпионов, а "Барселона" завершила выступление на турнире.

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