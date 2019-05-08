"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: "Ливерпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Невероятный камбэк

"Ливерпуль" на домашнем стадионе "Энфилд" забил четыре безответных мяча "Барселоне" в ответном матче 1/2 финала.

Счет в игре открыл на 7 минуте нападающий "мерсисайдцев" Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54 минуте преимущество хозяев в счете укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил третий гол. В концовке встречи, на 79 минуте Ориги забил четвертый мяч в поединке.

Напомним, в первом матче на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне каталонцы разгромили "Ливерпуль" - 3:0.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа совершили невероятный камбэк и вышли в финал Лиги чемпионов, а "Барселона" завершила выступление на турнире.