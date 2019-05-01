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"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Новости » Спорт    01.05.2019 - 23:56
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Фото: "Барселона" - "Ливерпуль" (twitter.com/FCBarcelona)

Каталонцы обеспечили себе комфортный задел перед ответным матчем

"Барселона" победила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась с разшгромным счетом 3:0.

Счет в матче открыл нападающий каталонцев Луис Суарес на 26 минуте. На 75 минуте преимущество хозяев упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль. 

Таким образом, Месси забил 600 гол в играх за каталонский клуб. Всего в составе "Барселоны" Месси провел 683 матча. Свой первый гол за клуб он забил в ворота "Альбасете" ровно 14 лет назад - 1 мая 2005 года.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" запланирован на 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле в 22:00 по Киеву.

В финале турнира победитель данного противостояния сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Аякс". 

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