"Барселона" визначилася з кандидатами на заміну Вальверде

Каталонська "Барселона" розпочала пошук нового головного тренера на випадок відходу з команди Ернесто Вальверде. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За даними видання, в список пріоритетних кандидатів потрапили чотири фахівці: Рональд Куман (збірна Голландії), Массіміліано Аллегрі (екс-тренер "Ювентуса"), Роберто Мартінес (збірна Бельгії) і Унаї Емері ("Арсенал"). Запасними варіантами у шорт-листі є Ерік тен Хаг з "Аякса" і вільний агент Лоран Блан.

Відзначається, що в клубі розчаровані поразкою "Барселони" у фіналі Кубка Іспанії від "Валенсії" (1:2).

Раніше каталонці під керівництвом Вальверде вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії півфіналу, поступившись у двоматчевому протистоянні "Ліверпулю" із загальним рахунком 3:4. Зазначимо, що після першого матчу каталонці вели 3:0.

У цьому сезоні вдруге під керівництвом Вальверде "Барселона" виграла чемпіонат Іспанії. З каталонським колективом фахівець працює з 2017 року.