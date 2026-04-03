Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Банківська таємниця в РФ скасована: ФСБ отримала прямий доступ до рахунків та переписок

18:35 03.04.2026 Пт
2 хв
Спецслужби РФ тепер контролюють усе
Сергій Козачук
Фото: ФСБ отримала необмежену владу в Росії (24.tv)

У Росії остаточно сформували поліцейську державу, де спецслужби отримали необмежений контроль над фінансами, зв'язком та приватними даними громадян.

Тотальний контроль над даними та зв'язком

За інформацією розвідки, з 1 квітня ФСБ отримала право без рішення суду вимагати копії баз даних будь-яких організацій, включаючи банки, корпорації та наукові установи.

Лише за перший квартал 2026 року повноваження спецслужби розширювалися п'ять разів.

Крім того, з лютого ФСБ може на власний розсуд відключати громадянам зв'язок та доступ до інтернету. У березні в Москві запровадили так звані "білі списки" дозволених ресурсів, які залишаються доступними під час блокування мережі.

Спецслужба вже випробувала ці механізми, відключаючи інтернет у кількох районах російської столиці.

Репресивні інструменти та СІЗО

Спецслужба офіційно отримала право відкривати власні слідчі ізолятори. Де-факто такі установи, як "Лефортово" або таганрозьке СІЗО-2 (де утримують українських полонених), завжди перебували під їхнім контролем, проте тепер це закріплено законодавчо.

Також посилено нагляд за науковою сферою - державні та приватні заклади зобов'язані вносити до єдиної бази плани всіх досліджень, у яких беруть участь іноземці.

Платформи для спілкування тепер зобов'язані зберігати дані користувачів протягом трьох років замість одного.

Плани щодо розширення впливу

В СЗР додали, що наступними кроками ФСБ планує взяти під контроль імпорт та експорт будь-яких пристроїв для стеження, а також запровадити "чорні списки" IMEI-кодів для гаджетів.

Окремим напрямком стане перевірка російських моделей штучного інтелекту на "суверенність" - фактичну придатність для використання в інтересах спецслужби.

Цифрові репресії від ФСБ

Нагадаємо, Росія послідовно посилює цифрову цензуру, орієнтуючись на досвід Ірану та Китаю. У березні 2026 року масові відключення інтернету та зв’язку торкнулися десятків регіонів РФ, включно з Москвою. У Кремлі такі дії традиційно виправдовують "загрозою з Заходу".

Раніше стало відомо, що російська влада планує надати ФСБ повноваження "цифрового рубильника". Це дозволяє спецслужбі повністю блокувати доступ до мережі та телефонний зв’язок у будь-який момент.

Крім того, у РФ запроваджують фінансові покарання за використання VPN-сервісів та міжнародний трафік, а бізнес планують змусити платити за користування електронною поштою.

