Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Банковская тайна в РФ отменена: ФСБ получила прямой доступ к счетам и перепискам

18:35 03.04.2026 Пт
2 мин
Спецслужбы РФ теперь контролируют все
aimg Сергей Козачук
Фото: ФСБ получила неограниченную власть в России (24.tv)

В России окончательно сформировали полицейское государство, где спецслужбы получили неограниченный контроль над финансами, связью и частными данными граждан.

Тотальный контроль над данными и связью

По информации разведки, с 1 апреля ФСБ получила право без решения суда требовать копии баз данных любых организаций, включая банки, корпорации и научные учреждения.

Только за первый квартал 2026 года полномочия спецслужбы расширялись пять раз.

Кроме того, с февраля ФСБ может по собственному усмотрению отключать гражданам связь и доступ к интернету. В марте в Москве ввели так называемые "белые списки" разрешенных ресурсов, которые остаются доступными во время блокировки сети.

Спецслужба уже испытала эти механизмы, отключая интернет в нескольких районах российской столицы.

Репрессивные инструменты и СИЗО

Спецслужба официально получила право открывать собственные следственные изоляторы. Де-факто такие учреждения, как "Лефортово" или таганрогское СИЗО-2 (где содержатся украинские пленные), всегда находились под их контролем, однако теперь это закреплено законодательно.

Также усилен надзор за научной сферой - государственные и частные учреждения обязаны вносить в единую базу планы всех исследований, в которых участвуют иностранцы.

Платформы для общения теперь обязаны хранить данные пользователей в течение трех лет вместо одного.

Планы по расширению влияния

В СВР добавили, что следующими шагами ФСБ планирует взять под контроль импорт и экспорт любых устройств для слежки, а также ввести "черные списки" IMEI-кодов для гаджетов.

Отдельным направлением станет проверка российских моделей искусственного интеллекта на "суверенность" - фактическую пригодность для использования в интересах спецслужбы.

Цифровые репрессии от ФСБ

Напомним, Россия последовательно усиливает цифровую цензуру, ориентируясь на опыт Ирана и Китая. В марте 2026 года массовые отключения интернета и связи коснулись десятков регионов РФ, включая Москву. В Кремле такие действия традиционно оправдывают "угрозой с Запада".

Ранее стало известно, что российские власти планируют предоставить ФСБ полномочия "цифрового рубильника". Это позволяет спецслужбе полностью блокировать доступ к сети и телефонную связь в любой момент.

Кроме того, в РФ вводят финансовые наказания за использование VPN-сервисов и международный трафик, а бизнес планируют заставить платить за пользование электронной почтой.

