Банкіри та фінансові аналітики поліпшили прогнози щодо курсу долара

Курс долара буде поступово підвищуватися. Однак, за прогнозами, протягом найближчого року він навряд чи перевищить рівень у 45 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар. У вересні вони очікували курс 44,45 грн/долар.
За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів також покращилися. У жовтні вони прогнозують курс 44,94 грн/долар порівняно з 45,29 грн/долар у липні.
Населення у вересні погіршило очікування до 43,75 грн/долар порівняно з 43,73 грн/долар у серпні.
Керівники підприємств у липні чекали на курс 44,11 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з травнем (43,84 грн/долар).
Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс на 2025 рік очікується на рівні 42,4 грн/долар. При цьому очікується стрибок курсу наступного року до 45,7 грн/долар.
Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.
Девальваційні настрої бізнесу трохи покращилися. Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, становить 46 гривень за долар.
На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік - 41 грн/долар.
Курс стабільний протягом останнього року. Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на рівні: 41,63 грн/долар. На 17 вересня 2024 року він становив 41,22 грн/долар.