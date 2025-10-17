Банкіри та фінансові аналітики поліпшили прогнози щодо курсу долара

Курс долара

Фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар. У вересні вони очікували курс 44,45 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів також покращилися. У жовтні вони прогнозують курс 44,94 грн/долар порівняно з 45,29 грн/долар у липні.

Населення у вересні погіршило очікування до 43,75 грн/долар порівняно з 43,73 грн/долар у серпні.

Керівники підприємств у липні чекали на курс 44,11 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з травнем (43,84 грн/долар).

