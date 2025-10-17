Долар знову подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.

Станом на ранок 17 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 40,05 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, гривня може поступово девальвувати до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.

Компанія поліпшила прогноз щодо курсу у зв'язку з очікуванням "репараційного кредиту", який покриє всі потреби України на найближчі роки.