ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар знову подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив 49 гривень

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 10:06
UA EN RU
Долар знову подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив 49 гривень Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 40,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Офіційний курс євро складе 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, гривня може поступово девальвувати до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.

Компанія поліпшила прогноз щодо курсу у зв'язку з очікуванням "репараційного кредиту", який покриє всі потреби України на найближчі роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить