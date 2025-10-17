Банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы по курсу доллара

Курс доллара

Финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара ближайших 12 месяцев до 44,05 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 44,45 грн/доллар.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров также улучшились. В октябре они прогнозируют курс 44,94 грн/доллар по сравнению с 45,29 грн/доллар в июле.

Население в сентябре ухудшило ожидания до 43,75 грн/доллар по сравнению с 43,73 грн/доллар в августе.

Руководители предприятий в июле ждали курс 44,11 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с маем (43,84 грн/доллар).

