Банкір-агент ФСБ у Києві зливав дані ЗСУ та координати дата-центру: йому загрожує довічне

Збирав дані військових і волонтерів

За даними слідства, 40-річний працівник банку збирав інформацію про клієнтів фінансової установи з числа військовослужбовців Сил оборони та волонтерів, які відкривали рахунки для допомоги ЗСУ.

Отримані відомості окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій і вербувальних операцій.

Передавав координати та проводив дорозвідку

Після вербування агент отримував від куратора "тестові" завдання - проводив дорозвідку поблизу місць базування українських підрозділів у Києві, фотографував будівлі та збирав координати потенційних об’єктів.

Також він мав передати російським спецслужбам координати резервного дата-центру банку, де зберігалася база даних клієнтів.

Фото: банкір-агент ФСБ у Києві зливав дані ЗСУ та координати дата-центру (t.me/SBUkr)

Затримання і підозра

Правоохоронці викрили агента завчасно, задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфони, змінні SIM-карти та ноутбуки з накопиченими персональними даними і контактами представників ФСБ.

Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.