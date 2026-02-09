Банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра: ему грозит пожизненное

Служба безопасности Украины задержала в Киеве работника одного из коммерческих банков, который оказался агентом ФСБ и передавал российским спецслужбам персональные данные военных Сил обороны и волонтеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, 40-летний работник банка собирал информацию о клиентах финансового учреждения из числа военнослужащих Сил обороны и волонтеров, которые открывали счета для помощи ВСУ.
Полученные сведения оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций.
После вербовки агент получал от куратора "тестовые" задания - проводил доразведку вблизи мест базирования украинских подразделений в Киеве, фотографировал здания и собирал координаты потенциальных объектов.
Также он должен был передать российским спецслужбам координаты резервного дата-центра банка, где хранилась база данных клиентов.
Правоохранители разоблачили агента заблаговременно, задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфоны, сменные SIM-карты и ноутбуки с накопленными персональными данными и контактами представителей ФСБ.
Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
По данным следствия, девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили ее действия и задержали подозреваемую.
Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.