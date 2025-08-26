Банки вперше ввезли в Україну більше готівкових євро ніж доларів

Інтерес до євро

Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського уряду.

За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У липні тенденція посилилася: чиста купівля доларів становила 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті.

Водночас у НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.