Банки вперше ввезли в Україну більше готівкових євро ніж доларів

Фото: в Україну ввезли більше євро ніж доларів (reepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Основною валютою для заощаджень стає євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).

НБУ публікує дані з січня 2012 року. За цей період уперше обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 299 млн доларів. Серед них долари - на 285 млн доларів, євро - на 14 млн доларів.

 

 

Інтерес до євро

Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського уряду.

За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У липні тенденція посилилася: чиста купівля доларів становила 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті.

Водночас у НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.

