Банки впервые ввезли в Украину больше наличных евро чем долларов

Интерес к евро

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Это связано с ростом курса евро и сообщениями о потере доверия к доллару из-за действий американского правительства.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижается с начала года. В июле тенденция усилилась: чистая покупка долларов составила 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.

В то же время в НБУ убеждены, что доминирующей роли доллара в мире ничего не угрожает.