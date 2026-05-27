Банки та обмінники переписали цінники: курс валют на 27 травня

Головне:

Долар в обмінниках: купівля – 44,20 грн (+8 коп), продаж – 44,10 грн (+5 коп).

купівля – 44,20 грн (+8 коп), продаж – 44,10 грн (+5 коп). Євро в обмінниках: купівля – 51,75 грн (+5 коп), продаж – 51,55 грн (+5 коп).

купівля – 51,75 грн (+5 коп), продаж – 51,55 грн (+5 коп). Ситуація в банках: долар переважно утримується вище 44,40 грн, а євро вже доходить до 52 грн.

долар переважно утримується вище 44,40 грн, а євро вже доходить до 52 грн. Курс у банках: найдешевший долар продає ПриватБанк, а найвищий курс євро традиційно тримає ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні знову підняли курс долара. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти зріс на 8 копійок – до 44,20 гривні. Продаж долара додав 5 копійок і сягнув 44,10 гривні.

Євро також продовжує дорожчати. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,75 гривні, що на 5 копійок більше, ніж учора. Курс продажу євро зріс до 51,55 гривні (+5 коп).

Фото: курс валют в обмінниках на 27 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках суттєвих коливань немає, однак окремі фінустанови скоригували курси порівняно з учорашнім днем.

ПриватБанк сьогодні підняв курс продажу долара у відділеннях на 6 копійок – до 44,45 гривні. Для карток курс залишився без змін – 44,44 гривні.

Євро у відділеннях ПриватБанку також подорожчало: курс продажу зріс на 5 копійок – до 51,85 гривні. Для карток курс залишився на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк курс долара не змінював: у ''Мобільному Ощаді'' американську валюту продають по 44,40 гривні, а для карток – по 44,55 гривні. Євро у мобільному додатку залишилось на рівні 51,80 гривні, а картковий курс – 51,95 гривні.

''ПУМБ'' також утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку залишився без змін – 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.

Monobank майже не змінював цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні. Водночас курс купівлі долара зріс на 4 копійки – до 44,04 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,20 грн. Серед банків найнижчий курс продажу наразі пропонує Ощадбанк у мобільному застосунку – 44,40 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків тримає Ощадбанк – 51,80 грн. У ПУМБ ціна євро тримається на рівні 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс пропонують Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,55 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро тримає Ощадбанк – 51,30 грн.