Банки и обменники переписали ценники: курс валют на 27 мая

После вчерашнего незначительного снижения доллар снова пошел вверх в банках и обменниках. В то же время евро продолжает держаться вблизи 52 гривен в кассах отдельных банков.
Обменные пункты сегодня снова подняли курс доллара. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты вырос на 8 копеек - до 44,20 гривны. Продажа доллара прибавила 5 копеек и достигла 44,10 гривны.
Евро также продолжает дорожать. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,75 гривны, что на 5 копеек больше, чем вчера. Курс продажи евро вырос до 51,55 гривны (+5 коп).
В банках существенных колебаний нет, однако отдельные финучреждения скорректировали курсы по сравнению со вчерашним днем.
ПриватБанк сегодня поднял курс продажи доллара в отделениях на 6 копеек - до 44,45 гривны. Для карт курс остался без изменений - 44,44 гривны.
Евро в отделениях ПриватБанка также подорожало: курс продажи вырос на 5 копеек - до 51,85 гривны. Для карточек курс остался на уровне 51,81 гривны.
Ощадбанк курс доллара не менял: в ''Мобильном Ощаде'' американскую валюту продают по 44,40 гривны, а для карт - по 44,55 гривны. Евро в мобильном приложении осталось на уровне 51,80 гривны, а карточный курс - 51,95 гривны.
''ПУМБ' ' также удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка остался без изменений - 44,40 гривны. Евро в кассах банка продают по 52 гривны.
Monobank почти не менял ценники. Доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны. В то же время курс покупки доллара вырос на 4 копейки - до 44,04 гривны.
Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,20 грн. Среди банков самый низкий курс продажи сейчас предлагает Ощадбанк в мобильном приложении - 44,40 грн.
Евро: самый низкий курс среди банков держит Ощадбанк - 51,80 грн. В ПУМБ цена евро держится на уровне 52 грн.
Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс предлагают Ощадбанк и ПУМБ - по 44 грн.
Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,55 грн. Среди банков самый высокий курс покупки евро держит Ощадбанк - 51,30 грн.
