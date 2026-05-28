Банки та обмінники оновили курс валют: вартість долара і євро 28 травня

Долар в обмінниках і банках продовжує поступово дорожчати. Євро також утримується поблизу позначки у 52 гривні, а окремі банки вже переглянули цінники в бік зростання.
Головне:
Обмінні пункти сьогодні продовжили поступово піднімати курс валют. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі долара зріс ще на 2 копійки – до 44,22 гривні. Продаж американської валюти залишився на рівні вчорашнього дня – 44,10 гривні.
Євро також продовжує дорожчати. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,80 гривні, що на 5 копійок більше, ніж учора. Курс продажу зріс до 51,60 гривні (+5 коп).
У банках різких змін немає, однак окремі фінустанови все ж переглянули курси порівняно з учорашнім днем.
ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,45 гривні, а картковий курс становить 44,44 гривні.
Євро у відділеннях банку також не змінилося – 51,85 гривні. Для карток курс продажу тримається на рівні 51,81 гривні.
Ощадбанк сьогодні підняв курс продажу долара у ''Мобільному Ощаді'' на 5 копійок – до 44,45 гривні. Для карток курс залишився без змін – 44,55 гривні.
Євро у мобільному застосунку подорожчало одразу на 10 копійок – до 51,90 гривні. Картковий курс також зріс на 10 копійок і тепер становить 52,05 гривні.
''ПУМБ'' утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку залишився без змін – 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.
Monobank також майже не змінював цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні. Водночас курс купівлі євро знизився на 7 копійок – до 51,10 гривні.
Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,22 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує Monobank – 44,43 грн.
Євро: найнижчий курс серед банків зараз у Monobank та ПриватБанку – близько 51,80 грн. У ПУМБ та Ощадбанку курс вже перевищує 52 грн.
Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс тримають Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.
Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,60 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро пропонує Ощадбанк – 51,40 грн.
