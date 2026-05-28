Банки та обмінники оновили курс валют: вартість долара і євро 28 травня

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні продовжили поступово піднімати курс валют. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі долара зріс ще на 2 копійки – до 44,22 гривні. Продаж американської валюти залишився на рівні вчорашнього дня – 44,10 гривні.

Євро також продовжує дорожчати. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,80 гривні, що на 5 копійок більше, ніж учора. Курс продажу зріс до 51,60 гривні (+5 коп).

Фото: курс валют в обмінниках на 28 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках різких змін немає, однак окремі фінустанови все ж переглянули курси порівняно з учорашнім днем.

ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,45 гривні, а картковий курс становить 44,44 гривні.

Євро у відділеннях банку також не змінилося – 51,85 гривні. Для карток курс продажу тримається на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк сьогодні підняв курс продажу долара у ''Мобільному Ощаді'' на 5 копійок – до 44,45 гривні. Для карток курс залишився без змін – 44,55 гривні.

Євро у мобільному застосунку подорожчало одразу на 10 копійок – до 51,90 гривні. Картковий курс також зріс на 10 копійок і тепер становить 52,05 гривні.

''ПУМБ'' утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку залишився без змін – 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.

Monobank також майже не змінював цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні. Водночас курс купівлі євро знизився на 7 копійок – до 51,10 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,22 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує Monobank – 44,43 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків зараз у Monobank та ПриватБанку – близько 51,80 грн. У ПУМБ та Ощадбанку курс вже перевищує 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс тримають Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,60 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро пропонує Ощадбанк – 51,40 грн.