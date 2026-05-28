Банки и обменники обновили курс валют: стоимость доллара и евро 28 мая

Доллар в обменниках и банках продолжает постепенно дорожать. Евро также удерживается вблизи отметки в 52 гривны, а отдельные банки уже пересмотрели ценники в сторону роста.
Главное:
Обменные пункты сегодня продолжили постепенно поднимать курс валют. По данным портала Minfin, средний курс покупки доллара вырос еще на 2 копейки - до 44,22 гривны. Продажа американской валюты осталась на уровне вчерашнего дня - 44,10 гривны.
Евро также продолжает дорожать. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,80 гривны, что на 5 копеек больше, чем вчера. Курс продажи вырос до 51,60 гривны (+5 коп).
Фото: курс валют в обменниках на 28 мая (инфографика РБК-Украина)
В банках резких изменений нет, однако отдельные финучреждения все же пересмотрели курсы по сравнению со вчерашним днем.
ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,45 гривны, а карточный курс составляет 44,44 гривны.
Евро в отделениях банка также не изменилось - 51,85 гривны. Для карточек курс продажи держится на уровне 51,81 гривны.
Ощадбанк сегодня поднял курс продажи доллара в ''Мобильном Ощаде'' на 5 копеек - до 44,45 гривны. Для карточек курс остался без изменений - 44,55 гривны.
Евро в мобильном приложении подорожало сразу на 10 копеек - до 51,90 гривны. Карточный курс также вырос на 10 копеек и теперь составляет 52,05 гривны.
''ПУМБ' ' удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка остался без изменений - 44,40 гривны. Евро в кассах банка продают по 52 гривны.
Monobank также почти не менял ценники. Доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны. В то же время курс покупки евро снизился на 7 копеек - до 51,10 гривны.
Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,22 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает Monobank - 44,43 грн.
Евро: самый низкий курс среди банков сейчас у Monobank и ПриватБанка - около 51,80 грн. В ПУМБ и Ощадбанке курс уже превышает 52 грн.
Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс держат Ощадбанк и ПУМБ - по 44 грн.
Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,60 грн. Среди банков самый высокий курс покупки евро предлагает Ощадбанк - 51,40 грн.
