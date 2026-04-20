Три банки і 5% річних: як працюватиме нова пільгова програма для ОПК

В Україні визначили перші банки, які працюватимуть у межах програми пільгового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Йдеться про механізм, який має допомогти виробникам швидше масштабувати виробництво для потреб фронту.

Про те, які банки вже долучилися до програми та як працюватиме фінансування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Головне:

Уповноважені банки: Укрексімбанк, ПУМБ, МТБ БАНК

Ставка: близько 5% річних для підприємств

Компенсація: решту вартості покриває держава

Мета: швидке масштабування виробництва для потреб фронту

Національна установа розвитку визначила трьох уповноважених лізингодавців, які реалізовуватимуть програму. Це Укрексімбанк, ПУМБ та МТБ БАНК, – саме через ці банки підприємства ОПК зможуть отримати фінансовий лізинг на пільгових умовах.

Підприємства, які є критично важливими для економіки в особливий період, зможуть залучати фінансування під приблизно 5% річних. Іншу частину вартості компенсує держава.

Як зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр, запуск механізму означає перехід до практичної реалізації підтримки галузі.

За її словами, лізинг дозволяє швидко отримати необхідне обладнання, масштабувати виробництво та оперативно реагувати на потреби фронту.

Програма охоплює широкий перелік напрямів. Йдеться про фінансування:

розробки та виробництва озброєння

ремонту і модернізації техніки

створення боєприпасів

утилізації військової техніки

Запуск пільгового лізингу для ОПК має спростити доступ підприємств до фінансування та прискорити виробництво оборонної продукції. Перші три банки вже визначені, що дозволяє програмі перейти від рішення до практичного впровадження.