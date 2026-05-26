ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Банки и НБУ подписали меморандум о расширении кредитования предприятий ОПК

13:50 26.05.2026 Вт
2 мин
Документ объединяет 23 банка и предусматривает новые подходы к финансированию оборонной промышленности и упрощение доступа к кредитам
aimg Анастасия Мацепа
Банки и НБУ подписали меморандум о расширении кредитования предприятий ОПК Фото: подписан меморандум в НБУ по финансированию оборонно-промышленного комплекса (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Крупнейшие банки Украины по инициативе Национального банка подписали меморандум, который должен расширить доступ предприятий оборонно-промышленного комплекса к финансированию и сформировать новые подходы к кредитованию критически важной для государства отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Читайте также: В украинском ОПК катастрофически не хватает людей: названа главная причина

Главное:

  • К меморандуму присоединились 23 банка, которые контролируют более 75% чистых активов банковской системы.
  • Документ предусматривает различные модели финансирования ОПК - от крупных консорциумных кредитов до поддержки малого бизнеса в оборонной сфере.
  • Банки декларируют более гибкий подход к залогам и ценообразованию кредитов для предприятий ОПК.
  • По данным НБУ, объем кредитов и гарантий для отрасли в 2025 году уже превысил 60 млрд грн.
  • Участники договорились о регулярном мониторинге выполнения обязательств и привлечении более широкого круга финансовых учреждений.

По инициативе Национального банка Украины крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ объединил 23 банка различных форм собственности, на которые приходится более 75% чистых активов банковской системы.

Меморандум формирует единую практическую рамку для кредитования ОПК и предусматривает несколько моделей участия банков - в частности консорциумное финансирование крупных проектов, прямое кредитование производителей вооружения, финансирование товаров двойного назначения и поддержку малого и среднего бизнеса в отрасли.

Отдельно документ предусматривает более гибкий подход к оценке рисков и залогов. Банки декларируют готовность частично отказываться от требования "твердого залога" и шире использовать инструменты гарантий, страхования и имущественных прав.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что регулятор уже работает над стандартизацией подходов к консорциумному кредитованию и адаптацией регуляторных требований. По его словам, финансирование оборонного сектора уже демонстрирует динамичный рост - прирост кредитов и гарантий в 2025 году превысил 60 млрд грн.

В Министерстве обороны подчеркивают, что эффективное финансирование ОПК является критически важным для обороноспособности государства. Там отмечают необходимость партнерства между государством, банками и предприятиями для своевременного обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Координацию подготовки меморандума осуществили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков. Участники договорились отслеживать выполнение договоренностей ежеквартально и расширять участие финансовых учреждений в поддержке отрасли.

Читайте также: Три банка и 5% годовых: как будет работать новая льготная программа для ОПК
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины ОПК Банки
Новости
Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами