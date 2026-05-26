Банки и НБУ подписали меморандум о расширении кредитования предприятий ОПК
Крупнейшие банки Украины по инициативе Национального банка подписали меморандум, который должен расширить доступ предприятий оборонно-промышленного комплекса к финансированию и сформировать новые подходы к кредитованию критически важной для государства отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
Главное:
- К меморандуму присоединились 23 банка, которые контролируют более 75% чистых активов банковской системы.
- Документ предусматривает различные модели финансирования ОПК - от крупных консорциумных кредитов до поддержки малого бизнеса в оборонной сфере.
- Банки декларируют более гибкий подход к залогам и ценообразованию кредитов для предприятий ОПК.
- По данным НБУ, объем кредитов и гарантий для отрасли в 2025 году уже превысил 60 млрд грн.
- Участники договорились о регулярном мониторинге выполнения обязательств и привлечении более широкого круга финансовых учреждений.
По инициативе Национального банка Украины крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ объединил 23 банка различных форм собственности, на которые приходится более 75% чистых активов банковской системы.
Меморандум формирует единую практическую рамку для кредитования ОПК и предусматривает несколько моделей участия банков - в частности консорциумное финансирование крупных проектов, прямое кредитование производителей вооружения, финансирование товаров двойного назначения и поддержку малого и среднего бизнеса в отрасли.
Отдельно документ предусматривает более гибкий подход к оценке рисков и залогов. Банки декларируют готовность частично отказываться от требования "твердого залога" и шире использовать инструменты гарантий, страхования и имущественных прав.
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что регулятор уже работает над стандартизацией подходов к консорциумному кредитованию и адаптацией регуляторных требований. По его словам, финансирование оборонного сектора уже демонстрирует динамичный рост - прирост кредитов и гарантий в 2025 году превысил 60 млрд грн.
В Министерстве обороны подчеркивают, что эффективное финансирование ОПК является критически важным для обороноспособности государства. Там отмечают необходимость партнерства между государством, банками и предприятиями для своевременного обеспечения потребностей Вооруженных сил.
Координацию подготовки меморандума осуществили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков. Участники договорились отслеживать выполнение договоренностей ежеквартально и расширять участие финансовых учреждений в поддержке отрасли.