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Банки продлят срок действия платежных карт из-за карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     09.04.2020 - 13:49
Банки продлят срок действия платежных карт из-за карантина
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Срок действия карт будет продлен на три месяца

Банки Украины продлят срок действия платежных карт, срок которых закончился во время карантина, на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, если срок действия карты закончился, не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую.

В пресс-службе посоветовали обращаться в банки по телефону или онлайн, чтобы узнать подробности.

"Оставайся дома - общайся с банком онлайн", - добавили в пресс-службе.

Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить платежную карту

Побеждаем трудности вместе! Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карт, срок которых истек во время карантина, на три месяца. Обратись в свой банк – телефону или онлайн и узнай подробности. Оставайся дома – общайся с банком онлайн. Береги себя. Твой #турботливийНБУ

Опубликовано Национальный банк Украины Четверг, 9 апреля 2020 г.

Напомним, в марте государственный ПриватБанк автоматически продлил действие карт для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина. Зарплатные, пенсионные, социальные карты можно будет использовать еще три месяца без замены.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.

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