ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПриватБанк прекратил продажу наличной валюты

Новости » Экономика     18.03.2020 - 10:43
ПриватБанк прекратил продажу наличной валюты
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк не может завести наличные доллары из-за прекращения воздушного сообщения

Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Согласно сообщению, с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил о том, что Превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. По его словам, из-за повышенного спроса наличную валюту в банках образовался дефицит долларов. Это связано с прекращением воздушного сообщения, поскольку раньше банки завозили наличную валюту в пассажирских самолетах. Однако эта проблема уже решается. "В ближайшие дни ожидается доставка значительного количества наличной валюты", - сообщил он.

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.

НБУ на 18 марта поднял официальный курс доллара выше 27 гривен Межбанк закрылся курсом доллара выше психологической отметки
Темы: Курс доллара
Новости Украины ПриватБанквалютаКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь