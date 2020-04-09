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Банки продовжать термін дії платіжних карт через карантин

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 13:49
Банки продовжать термін дії платіжних карт через карантин
Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Термін дії карт буде продовжено на три місяці

Банки України продовжать термін дії платіжних карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, якщо строк дії карти закінчився, не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову.

У прес-службі порадили звертатися до банків телефоном або онлайн, щоб дізнатися подробиці.

"Залишайся вдома - спілкуйся з банком онлайн", - додали в прес-службі.

Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити платіжну картку

Перемагаємо труднощі разом! Закінчився строк дії банківської картки? Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову. Банки продовжують термін дії карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці. Звернися у свій банк – телефоном або онлайн – та дізнайся подробиці. Залишайся вдома – спілкуйся з банком онлайн. Бережи себе. Твій #турботливийНБУ

Опубліковано Національний банк України Четвер, 9 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у березні державний "ПриватБанк" автоматично продовжив дію карт для виплат на 90 днів, якщо закінчення строку дії картки припадає на період карантину. Зарплатні, пенсійні, соціальні картки можна буде використовувати ще три місяці без заміни.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. При цьому він додав, що в травні за умови позитивної динаміки буде запущена економіка України за певним планом.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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