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Банкам закрыли лазейку для бронирования работников. Что еще изменится для участников финрынка

14:41 19.06.2026 Пт
3 мин
Регулятор ужесточил требования к критически важным предприятиям и закрыл дублирование с НБУ
aimg Анастасия Мацепа
Банкам закрыли лазейку для бронирования работников. Что еще изменится для участников финрынка Фото: НКЦПФР обновила подход к определению предприятий, имеющих критически важное значение (коллаж РБК-Украина)
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила критерии определения критически важных предприятий, в частности для финансового сектора. Эти изменения призваны исключить возможность обхода правил резервирования работников и четко разграничить полномочия между регулирующими органами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Главное:

  • НКЦПФР обновила критерии определения критически важных предприятий.
  • Цель изменений – сделать правила резервирования более прозрачными и унифицированными.
  • Исключена возможность дублирования решений между НКЦБФР и НБУ в отношении банков.
  • Ужесточены требования к структуре собственности компаний (в частности, в отношении санкций и рискованных юрисдикций).
  • Определена защита системно значимых участников финансового рынка.
  • Объекты критической инфраструктуры получили дополнительные основания для включения в перечень критических.
  • Проект будет вынесен на общественное обсуждение перед окончательным утверждением.

Согласно действующей модели, предприятие сначала должно соответствовать базовым государственным критериям – в частности, в отношении налоговой дисциплины и уровня заработной платы. Только после этого профильный регулятор применяет отраслевые критерии.

В случае финансового сектора эти функции выполняет НКЦБФР.

Новые изменения для финансового рынка

Регулятор выделил четыре ключевых обновления правил, которые должны упорядочить процедуры бронирования и устранить регуляторные коллизии.

Во-первых, ужесточены требования к структуре собственности. Если ранее ограничения касались преимущественно российских и белорусских бенефициаров, то теперь статус критически важного предприятия не сможет получить компания, в структуре собственности которой присутствуют резиденты стран риска или лица, подпадающие под санкции.

Во-вторых, усилена защита системно значимых участников рынка капитала – компаний, от стабильности которых зависит функционирование финансовой системы.

В-третьих, впервые прямо учтен статус объектов критической инфраструктуры. Если предприятие входит в этот перечень, это может служить основанием для присвоения ему статуса критически важного. На данный момент в сфере регулирования Комиссии находится лишь одно такое предприятие.

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Устранение "лазейки" для банков

Отдельно регулятор уточнил разграничение полномочий с Национальным банком Украины.

Отныне правила НКЦБФР не будут распространяться на банки и финансовые учреждения, которые регулирует НБУ.

Таким образом, исключается ситуация, когда компания могла получить отказ в статусе критически важной в НБУ, но попытаться пройти процедуру через другого регулятора.

Дальнейшие шаги

В ведомстве поясняют, что новые правила призваны обеспечить прозрачный и единообразный подход к определению критически важных компаний в соответствии с требованиями правительственного постановления № 76, которое регулирует порядок и условия отстранения военнообязанных от военной службы.

Проект обновленных критериев в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения. Участники рынка и эксперты смогут подать свои предложения.

После этого окончательная редакция документа будет утверждена и передана на государственную регистрацию в Министерство юстиции.

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