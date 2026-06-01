ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Бронювання за новими правилами: з'явилися чіткі терміни для бізнесу

20:56 01.06.2026 Пн
2 хв
Хто ризикує втратити право на бронювання співробітників?
aimg Валерій Ульяненко
Бронювання за новими правилами: з'явилися чіткі терміни для бізнесу Ілюстративне фото: в Україні переглянуть критичність підприємств (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабінет міністрів України змінює правила бронювання працівників. Уряд зобов'язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Читайте також: Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних

Згідно з документом, ухвалені раніше рішення про визнання підприємств, установ та організацій критично важливими залишаються чинними. Вони діятимуть протягом строку, на який були видані, однак не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Перегляд критеріїв та масштабний аудит

До 10 червня 2026 року центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Мета - зробити їх максимально об'єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення.

До 1 липня посадовці мають проаналізувати чинні критичні підприємства на відповідність оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала свій статус, буде виключено, компанія втратить право на бронювання співробітників.

Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня 2026 року.

Також уряд постановив, що оновлені критерії необхідно передавати до Мінцифри не пізніше ніж за 10 днів після їх затвердження.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Згідно з документом, зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень, а вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бронювання від мобілізації
Новини
Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT
Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни