Бандери та Петлюри. У звільненому Ізюмі планують перейменувати понад 20 вулиць

В деокупованому Ізюмі (Харківська область) планується перейменувати 22 вулиці в місті. Попередні назви вже узгодила місцева топонімічна комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.

Мацокін повідомляє, що за рішенням топонімічної комісії планують перейменувати наступні вулиці:

Нагадаємо, що після деокупації Ізюма у лісі поблизу міста знайшли масове поховання, звідки вилучили вже 447 тіл загиблих.

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Верховна Рада України перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області у Звягель.

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