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Бандеры и Петлюры. В освобожденном Изюме планируют переименовать более 20 улиц

Фото: В уволенном Изюме планируют переименовать более 20 улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном Изюме (Харьковская область) планируется переименовать 22 улицы в городе. Предыдущие названия уже согласовала местная топонимическая комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.

Мацокин сообщает, что по решению топонимической комиссии планируют переименовать следующие улицы:

  • Улица Московская теперь улица Ивана Мазепы.
  • Улица Пушкинская - улица Степана Бандеры.
  • Площадь Революции - площадь Героев Крут.
  • Улица Ломоносова - улица Романа Ратушного.
  • Улица Пролетарская - улица Лондонская.
  • Улица Горького - улица Виталия Смолярова.
  • Улица Тургенева - улица Джохара Дудаева.
  • Улица Суворова - улица Симона Петлюры.
  • Улица Волоха - улица гетмана Полуботка.
  • Улица Камчатская - улица Аляски.

"Полная информация – после принятия решения главой военной администрации", - добавил заместитель городского головы.

Напомним, что после деоккупации Изюма в лесу близ города нашли массовое захоронение, откуда изъяли уже 447 тел погибших.

Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймон Кулиша.

Верховная Рада Украины переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.

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