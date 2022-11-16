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Новоград-Волинському повернули історичну назву: як перейменували місто

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Середа 16 листопада 2022 16:34
Новоград-Волинському повернули історичну назву: як перейменували місто Фото: Новоград-Волинському повернули історичну назву (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада України перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області у Звягель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.

Окрім того, Новоград-Волинський район було перейменовано на Звягельський район.

Додамо, що назву Звягель місто мало з ХV століття. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на "Новоград-Волинський".

РБК-Україна раніше повідомляло про ініціативу Верховної Ради щодо перейменування міста.

Також зазначимо, що нещодавно у Києві перейменували низку вулиць.

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Житомир Верховна рада Новоград-Волынский
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