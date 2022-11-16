Новоград-Волинському повернули історичну назву: як перейменували місто
Фото: Новоград-Волинському повернули історичну назву (wikipedia.org)
Верховна Рада України перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області у Звягель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.
Окрім того, Новоград-Волинський район було перейменовано на Звягельський район.
Додамо, що назву Звягель місто мало з ХV століття. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на "Новоград-Волинський".
РБК-Україна раніше повідомляло про ініціативу Верховної Ради щодо перейменування міста.
Також зазначимо, що нещодавно у Києві перейменували низку вулиць.
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