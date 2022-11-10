Гандзюк, Куліша та Бекешкіної. У Києві перейменували ще 11 вулиць
Фото: у Києві перейменували ще 11 вулиць (armyinform.com.ua)
Сьогодні депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Нові назви отримали:
- вулиця Біломорська стала вулицею Катерини Гандзюк
- вулиця Магнітогорська - вулицею Якова Гніздовського
- вулиця Ломоносова - вулицею Юлії Здановської
- вулиця Північно-Сирецька - вулицею Віктора Некрасова
- бульвар Праці - бульваром Івана Котляревського
- вулиця Генерала Карбишева - вулицею Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінську - вулицею Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло - вулицею Бусовогірською
- вулиця Маміна-Сибіряка - вулицею Вічовою
- вулиця Валі Котика - вулицею Віденською
- вулиця Іжевська - вулицею Іжкарську.
Зазначимо, що у Києві загалом перейменували вже 204 міських об’єкти.
Нагадаємо, у вересні в Києві перейменували ще 40 вулиць.
При цьому у КМДА пояснювали, що перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Але перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.
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