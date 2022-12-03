Бандери та Петлюри. У звільненому Ізюмі планують перейменувати понад 20 вулиць
В деокупованому Ізюмі (Харківська область) планується перейменувати 22 вулиці в місті. Попередні назви вже узгодила місцева топонімічна комісія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.
Мацокін повідомляє, що за рішенням топонімічної комісії планують перейменувати наступні вулиці:
- Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи.
- Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
- Площа Революції - площа Героїв Крут.
- Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
- Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
- Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
- Вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва.
- Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
- Вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
- Вулиця Камчатська - вулиця Аляски.
"Повна інформація - після прийняття рішення головою військової адміністрації", - додав заступник міського голови.
Нагадаємо, що після деокупації Ізюма у лісі поблизу міста знайшли масове поховання, звідки вилучили вже 447 тіл загиблих.
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