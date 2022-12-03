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Бандери та Петлюри. У звільненому Ізюмі планують перейменувати понад 20 вулиць

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Ізюм, Субота 03 грудня 2022 16:09
Бандери та Петлюри. У звільненому Ізюмі планують перейменувати понад 20 вулиць Фото: У звільненому Ізюмі планують перейменувати понад 20 вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В деокупованому Ізюмі (Харківська область) планується перейменувати 22 вулиці в місті. Попередні назви вже узгодила місцева топонімічна комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.

Мацокін повідомляє, що за рішенням топонімічної комісії планують перейменувати наступні вулиці:

  • Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи.
  • Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
  • Площа Революції - площа Героїв Крут.
  • Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
  • Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
  • Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
  • Вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва.
  • Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
  • Вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
  • Вулиця Камчатська - вулиця Аляски.

"Повна інформація - після прийняття рішення головою військової адміністрації", - додав заступник міського голови.

Нагадаємо, що після деокупації Ізюма у лісі поблизу міста знайшли масове поховання, звідки вилучили вже 447 тіл загиблих.

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Верховна Рада України перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області у Звягель.

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