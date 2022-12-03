Бандеры и Петлюры. В освобожденном Изюме планируют переименовать более 20 улиц
В деоккупированном Изюме (Харьковская область) планируется переименовать 22 улицы в городе. Предыдущие названия уже согласовала местная топонимическая комиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.
Мацокин сообщает, что по решению топонимической комиссии планируют переименовать следующие улицы:
- Улица Московская теперь улица Ивана Мазепы.
- Улица Пушкинская - улица Степана Бандеры.
- Площадь Революции - площадь Героев Крут.
- Улица Ломоносова - улица Романа Ратушного.
- Улица Пролетарская - улица Лондонская.
- Улица Горького - улица Виталия Смолярова.
- Улица Тургенева - улица Джохара Дудаева.
- Улица Суворова - улица Симона Петлюры.
- Улица Волоха - улица гетмана Полуботка.
- Улица Камчатская - улица Аляски.
"Полная информация – после принятия решения главой военной администрации", - добавил заместитель городского головы.
Напомним, что после деоккупации Изюма в лесу близ города нашли массовое захоронение, откуда изъяли уже 447 тел погибших.
Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймон Кулиша.
Верховная Рада Украины переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.
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