Бандеры и Петлюры. В освобожденном Изюме планируют переименовать более 20 улиц

В деоккупированном Изюме (Харьковская область) планируется переименовать 22 улицы в городе. Предыдущие названия уже согласовала местная топонимическая комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.

Мацокин сообщает, что по решению топонимической комиссии планируют переименовать следующие улицы:

Напомним, что после деоккупации Изюма в лесу близ города нашли массовое захоронение, откуда изъяли уже 447 тел погибших.

Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймон Кулиша.

Верховная Рада Украины переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.

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