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Захід вважає, що пошкодження кабелів у Балтиці не були диверсією РФ, - WP

Неділя 19 січня 2025 22:15
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Захід вважає, що пошкодження кабелів у Балтиці не були диверсією РФ, - WP Фото: доказів причетності поки що немає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У розвідках США і Європи вважають, що розриви підводних кабелів у Балтійському морі були результатом морських аварій, а не російських диверсій. Це випливає з нині зібраної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Розслідування, в якому беруть участь фахівці з кількох європейських країн і США, поки що не виявило доказів того, що підозрювані комерційні судна навмисно здійснили "якірні диверсії" або діяли за вказівкою Москви.

Зібрані матеріали, включно з перехопленими переговорами, вказують на те, що інциденти могли бути результатом випадкових помилок, викликаних недостатньою кваліфікацією екіпажів і поганим технічним станом суден.

Американські джерела заявляють, що в кожному з випадків є "очевидні пояснення", що підтверджують випадковий характер ушкоджень, і відсутні свідчення, що пов'язують подію з Росією. Аналогічної думки дотримуються представники двох європейських розвідслужб, згодні з оцінками своїх американських колег.

Тим часом розвідка Фінляндії хоч і не виключає можливої причетності Росії, але загалом схиляється до версії нещасного випадку.

Однак фінський євродепутат Пекка Товері, який раніше служив в армії і працював у розвідувальних органах своєї країни, висловив думку, що інциденти з пошкодженням підводних кабелів нагадують типові гібридні дії Москви.

"Ключова риса будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення своєї причетності", - підкреслив він.

За його словами, російські спецслужби могли ретельно приховати сліди, що призводить до висновку, що всі інциденти з кабелями, які нібито були нещасними випадками - "повна нісенітниця".

Експерт із мореплавства Майк Планкетт, також згаданий у статті, вважає малоймовірним, що екіпажі не помітили б, як їхній якір зачіпає морське дно. Він зазначає, що з осені 2023 року в одному і тому ж регіоні сталися три інциденти, які пояснюються як "випадкові" пошкодження якорями, і цей збіг викликає серйозні сумніви.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що військові кораблі НАТО цього тижня почали патрулювати Балтійське море. Частина з них стала на якір у Мінній гавані Талліна.

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