Балтийский узел развязан? Ключевой порт РФ возобновил экспорт нефти после сокрушительных прилетов

После нескольких дней паралича, вызванного регулярными атаками украинских дронов, стратегический нефтяной порт РФ Усть-Луга на Балтийском море попытался вернуться к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

По данным судоходных реестров, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, в субботу, 4 апреля, к причалу в Усть-Луге подошел танкер класса Aframax под названием "Jewel". Это первое судно, которое начало загрузку сырой нефти после длительной паузы, возникшей в конце марта из-за серии успешных ударов БПЛА.

Напомним, что Усть-Луга - это "энергетическое сердце" запада России. Приостановка работы этого терминала стала болезненным ударом по логистике агрессора, заставив танкеры простаивать в ожидании безопасного окна.

Пока Усть-Луга латает дыры, Приморск пылает

Хотя в Усть-Луге пытаются продемонстрировать "стабильность", ситуация на балтийском побережье РФ остается критической. Пока один порт восстанавливается, другой оказывается под огнем:

Приморск: ранее в воскресенье, 5 апреля, очередная атака украинских беспилотников повредила объекты в этом стратегическом порту.

Тактика ВСУ: системные удары по нефтяной инфраструктуре направлены на то, чтобы сделать экспорт нефти максимально дорогим и рискованным для РФ.

Российский монополист "Транснефть" официально не комментирует ситуацию, однако эксперты отмечают, что угроза новых прилетов заставляет врага работать в режиме "постоянной тревоги".

Экономическая удавка затягивается

Действия Украины имеют четкий расчет. Сейчас, когда мировые цены на энергоносители выросли из-за конфликтов на Ближнем Востоке, ограничение российского экспорта бьет по бюджету Кремля с двойной силой. Каждый день простоя порта - это миллионы потерянных долларов, которые могли бы пойти на новые ракеты и снаряды.

Несмотря на то, что танкер "Jewel" начал загрузку, "балтийский узел" для России остается затянутым. Пока украинские дроны контролируют небо над Балтикой, любое восстановление экспорта является лишь временной паузой перед следующим точным попаданием.