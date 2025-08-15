ua en ru
Балістика та дрони атакували з п'яти напрямків: як Україна відбила нічний удар

П'ятниця 15 серпня 2025 08:47
Балістика та дрони атакували з п'яти напрямків: як Україна відбила нічний удар Фото: балістика та дрони атакували з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 15 серпня росіяни атакували Україну 94 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України.

За даними військових, починаючи з 19:30 14 серпня ворог атакував 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Воронезької та Брянської областей РФ, а також 97 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

Ударними безпілотниками було прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами - Харківщину та Чернігівщину. Ракетні удари ворог завдав по Харківщині та Чернігівщині.

Відбиття атаки забезпечували авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 63 ворожі Shahed та дрони-імітатори на півночі та сході країни.

"Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Балістика та дрони атакували з п'яти напрямків: як Україна відбила нічний удар

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України 14 серпня близько 21:00. Також сьогодні вночі моніторингові канали повідомляли про рух невстановлених безпілотників у районі міста Суми.

Також ми писали, що пізно ввечері 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.

Перед тим російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

