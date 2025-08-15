ua en ru
Баллистика и дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар

Пятница 15 августа 2025 08:47
UA EN RU
Баллистика и дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар Фото: баллистика и дроны атаковали с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 15 августа россияне атаковали Украину 94 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.

По данным военных, начиная с 19:30 14 августа враг атаковал 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Воронежской и Брянской областей РФ, а также 97 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Ударными беспилотниками были прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами - Харьковщину и Черниговщину. Ракетные удары враг нанес по Харьковщине и Черниговщине.

Отражение атаки обеспечивали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 63 вражеских Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях", - говорится в сообщении.

Баллистика и дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар

Удары РФ по Украине

Напомним, первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины 14 августа около 21:00. Также сегодня ночью мониторинговые каналы сообщали о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.

Также мы писали, что поздно вечером 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.

Перед тем российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.

