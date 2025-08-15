ua en ru
Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

П'ятниця 15 серпня 2025 01:17
Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів Фото: російські ударні безпілотники атакують Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України 14 серпня близько 21:00.

Станом на 23:49 ворожі "Шахеди" рухалися:

  • у Полтавській області в районі Пирятина, курс західний та південно-західний;
  • групи на південному сході Дніпропетровської області, курсом на північ та у напрямку Павлограду;
  • декілька груп БпЛА на півдні Донецької області, курс північний.

О 01:02 зафіксоване входження нових груп ворожих ударних дронів на сході та південному сході Сумської області. Об'єкти рухаються на південь.

За даними моніторингових каналів, станом на 01:30 у повітряному просторі України відсутні російські ударні дрони.

О 01:32 Повітряні сили повідомили про загрозу атаки нових ворожих дронів у Сумській області. Моніторингові канали повідомляють про рух невстановлених безпілотників у районі міста Суми.

Станом на 01:28 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські дрони &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Російські повітряні удари

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по прифронтових населених пунктах.

Так, 12 серпня Нацполіція зафіксувала понад 2800 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

У Костянтинівці Донецької області внаслідок ударів керованими авіабомбами й артилерією одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Також через атаки є загиблі й поранені у Покровську та Родинському.

Вранці у середу, 13 серпня, загарбники вдарили з артилерії по селищу Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по Сумській області та поранили малолітню дитину.

