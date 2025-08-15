Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів
Російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України 14 серпня близько 21:00.
Станом на 23:49 ворожі "Шахеди" рухалися:
- у Полтавській області в районі Пирятина, курс західний та південно-західний;
- групи на південному сході Дніпропетровської області, курсом на північ та у напрямку Павлограду;
- декілька груп БпЛА на півдні Донецької області, курс північний.
О 01:02 зафіксоване входження нових груп ворожих ударних дронів на сході та південному сході Сумської області. Об'єкти рухаються на південь.
За даними моніторингових каналів, станом на 01:30 у повітряному просторі України відсутні російські ударні дрони.
О 01:32 Повітряні сили повідомили про загрозу атаки нових ворожих дронів у Сумській області. Моніторингові канали повідомляють про рух невстановлених безпілотників у районі міста Суми.
Станом на 01:28 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російські повітряні удари
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по прифронтових населених пунктах.
Так, 12 серпня Нацполіція зафіксувала понад 2800 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
У Костянтинівці Донецької області внаслідок ударів керованими авіабомбами й артилерією одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Також через атаки є загиблі й поранені у Покровську та Родинському.
Вранці у середу, 13 серпня, загарбники вдарили з артилерії по селищу Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька.
Крім того, росіяни вдарили ракетами по Сумській області та поранили малолітню дитину.