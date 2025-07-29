Баллистика и десятки дронов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 29 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. РФ, ВОТ Крыма, а также 37 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что дроны враг запускал с таких направлений:

Орел,

Курск,

Гвардейское ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны", - добавили в Воздушных силах.

Также сообщалось, что зафиксировано попадание 5 дронов и 2 ракет в 3 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.