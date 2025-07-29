Баллистика и десятки дронов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ
Российские войска сегодня ночью, 29 июля, атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и дронами-камикадзе. Большинство беспилотников уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 29 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. РФ, ВОТ Крыма, а также 37 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что дроны враг запускал с таких направлений:
- Орел,
- Курск,
- Гвардейское ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны", - добавили в Воздушных силах.
Также сообщалось, что зафиксировано попадание 5 дронов и 2 ракет в 3 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
Вражеские обстрелы 29 июля
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.
Также впоследствии стало известно, что российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.
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