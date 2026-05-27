Балістика РФ під водою? Кремль таємно може відтворити програму США 60-х років

Росія здатна розміщувати балістичні ракети у спеціальних капсулах на морському дні. Такий метод дозволить Кремлю суттєво зекономити на будівництві дорогих підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The Maritime Executive .

Розвідка НАТО звернула увагу на переміщення судна "Зірочка". Це один із чотирьох кораблів секретного Головного управління глибоководних досліджень РФ, база якого розташована в закритому місті Северодвінськ.

Корабель пристосований для роботи з експериментальною зброєю. Раніше його пов'язували з ядерною торпедою Посейдон, а зараз з'явилися нові дані. Експерти припускають участь "Зірочки" в програмі "Скіф" - це балістичні ракети донного базування.

Німецький експерт Хельге Адріанс бачить у цій технології велику небезпеку, адже нейтралізувати такі ракети майже неможливо. Вони лежать нерухомо на дні та їх важко знайти за допомогою гідролокаторів.

Головна вигода – фінанси. Не потрібно утримувати величезні екіпажі чи будувати підводні човни. Не треба витрачати кошти на паливо для субмарин.

Відлуння американських розробок 60-х років

Ідея подібної ракети не нова. Ще в 1960-х роках компанія General Dynamics розробила проєкт Orca. Це була капсула з ракетою всередині, яка активувалася за сигналом гідролокатора. Капсула мала спливати на поверхню для пуску.

США успішно випробували систему, проте військові відмовилися від неї. Пентагон обрав дорогий, але надійний шлях. США побудували флот підводних човнів за 125 мільярдів доларів.

Росія почала цікавитися цими напрацюваннями в 1990-х, а зараз цей проєкт знову на порядку денному.

Чому Кремль згадав про "Скіф" саме зараз

У матеріалі наголошується, що війна в Україні виснажує бюджет РФ. Вторгнення триває вже п'ятий рік, а витрати на армію досягли історичного максимуму. Тим часом нафтові доходи нестабільні через санкції.

Розгортання "Скіфів" може стати асиметричною відповіддю на західні технології, вважають експерти.