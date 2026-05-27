Баллистика РФ под водой? Кремль тайно может воссоздать программу США 60-х годов

07:25 27.05.2026 Ср
2 мин
Кремль может работать над программой ракет "Скиф", стартующих прямо из-под воды, по примеру старой программы США
aimg Филипп Бойко
Баллистика РФ под водой? Кремль тайно может воссоздать программу США 60-х годов Фото: подводная ракета США "Касатка" (Скриншот)
Россия способна размещать баллистические ракеты в специальных капсулах на морском дне. Такой метод позволит Кремлю существенно сэкономить на строительстве дорогих подводных лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The Maritime Executive.

Разведка НАТО обратила внимание на перемещение судна "Звездочка". Это один из четырех кораблей секретного Главного управления глубоководных исследований РФ, база которого расположена в закрытом городе Северодвинск.

Корабль приспособлен для работы с экспериментальным оружием. Ранее его связывали с ядерной торпедой Посейдон, а сейчас появились новые данные. Эксперты предполагают участие "Звездочки" в программе "Скиф" - это баллистические ракеты донного базирования.

Немецкий эксперт Хельге Адрианс видит в этой технологии большую опасность, ведь нейтрализовать такие ракеты почти невозможно. Они лежат неподвижно на дне и их трудно найти с помощью гидролокаторов.

Главная выгода - финансы. Не нужно содержать огромные экипажи или строить подводные лодки. Не надо тратить средства на топливо для субмарин.

Эхо американских разработок 60-х годов

Идея подобной ракеты не нова. Еще в 1960-х годах компания General Dynamics разработала проект Orca. Это была капсула с ракетой внутри, которая активировалась по сигналу гидролокатора. Капсула должна была всплывать на поверхность для пуска.

США успешно испытали систему, однако военные отказались от нее. Пентагон выбрал дорогой, но надежный путь. США построили флот подводных лодок за 125 миллиардов долларов.

Россия начала интересоваться этими наработками в 1990-х, а сейчас этот проект снова на повестке дня.

Почему Кремль вспомнил о "Скифе" именно сейчас

В материале отмечается, что война в Украине истощает бюджет РФ. Вторжение продолжается уже пятый год, а расходы на армию достигли исторического максимума. Между тем нефтяные доходы нестабильны из-за санкций.

Развертывание "Скифов" может стать асимметричным ответом на западные технологии, считают эксперты.

Что еще в своем ВПК придумали оккупанты РФ

Россияне разработали зенитный комплекс ЗАК-30 "Цитадель" для защиты своих НПЗ от украинских дронов. Заявляется, что она может использовать снаряды с управляемым подрывом, начиненные шрапнелью. Но действительно ли эта система способна остановить дальнобойные удары - большой вопрос.

И с "Орешником" у оккупантов не все так гладко. Оказывается, во время атаки 24 мая захватчики хотели запустить две ракеты. Однако одна из них упала на территории оккупированной Донецкой области.

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
